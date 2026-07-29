Balbo: "Lo Sturm è un club ambizioso, come me. Ho parlato con Christensen e..." - VIDEO

Luis Balbo lascia ufficialmente la Fiorentina: è un nuovo giocatore dello Sturm Graz. Il venezuelano ha già rilasciato le prime parole in bianconero, direttamente ai canali ufficiali del club austriaco: “Ho sentito solo cose positive sullo Sturm come club e sulla città di Graz da Oliver Christensen, quindi la decisione di trasferirmi qui è stata facile”.

“Sturm ambizioso come me”

“Lo Sturm è un club molto ambizioso, proprio come me come giocatore, vuole tornare a giocare in Europa in autunno. Ed è anche particolarmente noto per dare spazio ai giovani. Non vedo l'ora di iniziare a giocare con la squadra il prima possibile!”.

Il video e le parole di Christensen per Balbo

C'è anche un video, su Instagram, dove proprio Christensen parla di Graz e dello Sturm: