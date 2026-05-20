"Grosso in pole", "Vanoli resta". Ma che ne sarà veramente della panchina della Fiorentina?

“Grosso in pole position”, “Vanoli non se ne va ma resta”. Media che senti o leggi e realtà che trovi almeno per quanto riguarda il futuro della panchina della Fiorentina. Da questo punto di vista non c'è chiarezza, almeno a livello mediatico. Nella testa di Paratici speriamo invece che la questione sia molto più lineare.

Sondaggi eccellenti senza esito

Ma cos'è successo realmente nel frattempo? E' vero che la Fiorentina, tramite i suoi dirigenti, ha sondato il terreno alla ricerca di soluzioni valide e credibili. Ma è anche vero che allenatori di livello hanno già declinato la proposta viola. Su tutti in questo senso c'è da mettere Maresca, che se ne andrà molto probabilmente al Manchester City dove raccoglierà l'eredità di Guardiola.

Panorama nazionale

Detto che per Sarri c'è stato poco o niente, il panorama nazionale offre Grosso e De Rossi di interessanti in linea con la realtà gigliata, visto che non c'è molta voglia, per svariate ragioni di puntare su una scommessa tout-court, come potrebbe essere Aquilani tanto per fare un nome comprensibile a tutti.

Con uno sfondo del genere, è chiaro che anche Vanoli, che in altri tempi sarebbe già stato ringraziato per il lavoro e salutato, si ritrovi ad avere qualche chance in più rispetto anche a solamente due-tre settimane fa.