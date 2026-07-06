Il nuovo nome per la panchina della Primavera viola: l'esperienza al servizio della gioventù gigliata

Oltre al mercato e alla dirigenza, anche il settore giovanile viola conoscerà diversi cambiamenti. Dalla Primavera in giù sono ancora tante le panchine da assegnare.

Il nome nuovo

Secondo quanto rivela TMW la squadra viola avrebbe individuato il degno successore di Galloppa, trasferitosi al Modena. La Fiorentina starebbe puntando su Aurelio Andreazzoli, già allenatore degli Allievi Nazionali della Fiorentina dal 1996 al 1998. Si tratterebbe di un ritorno per il tecnico massese, che non allena dal 2024, quando fu esonerato dall'Empoli.

Cambio di rotta

Si tratterebbe di un cambio di rotta; dopo diversi anni sulla panchina della Primavera non si siederebbe un giovane in rampa di lancio, ma un allenatore esperto e che ha calcato anche palcoscenici importanti.