Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista del Corriere della Sera e tifoso viola Alessandro Bocci ha toccato varie tematiche di casa Fiorentina, tra stagione attuale e futuro, con allenatore e mercato in prima fila.

‘Da capire il progetto di Commisso, resterà alla Fiorentina?’

“Ora sarà una lotta per la salvezza tra Lecce e Cremonese. Paratici potrà concentrarsi sul futuro, e c’è da fare tantissimo. Da capire il progetto della Fiorentina della famiglia Commisso, se davvero resterà alla guida della società, e cosa voglia fare. Sono stati spesi soldi la scorsa estate, andrà capito se il mercato che verrà sarà più di contenimento, affidandosi all’abilità di Paratici nell’individuare calciatori di grande resa pagandoli poco. Logico che da questo dipende il nome dell’allenatore: un grande tecnico non viene in una squadra di giovani, e Firenze certi allenatori di prima fascia non può permetterseli”.

‘Paratici avrà carta bianca, ma con che budget?'

“In viola Grosso coi giovani magari è contento. Paratici avrà carta bianca, ma entro determinati budget, e questo fa tutta la differenza del mondo. Dovrà prendere tante decisioni ma in accordo con l’allenatore che verrà, cercando di seguire le indicazioni, prima però va deciso che tipo di calcio si vorrà fare. La rosa attuale non è costruita bene, con tanti calciatori adattati nei loro ruoli, dalle fasce al centrocampo. Fabbian e Brescianini sono simili. Se rimane Kean serve un tipo di gioco preciso, fatto di ripartenze e velocità, non di cross, cercando la profondità, non è un calciatore adatto a tutti gli allenatori. L'infortunio alla tibia, avvolto dal mistero, è attualmente un freno per chi lo potrebbe comprare".