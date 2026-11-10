Spalletti scosso dagli insulti alla madre al termine di Fiorentina-Juventus

Al fischio finale di Fiorentina-Juventus, Luciano Spalletti aveva tanti pensieri per la testa oltre al 2-2 del Franchi.

Scosso dagli insulti

Secondo quanto racconta Tuttosport, l’allenatore bianconero era rimasto profondamente scosso dagli insulti arrivati dalla Curva Fiesole e rivolti a sua madre Ilva, scomparsa a luglio. A pochi mesi dal lutto, il tecnico ha dovuto fare i conti con parole che lo hanno colpito sul piano personale.

Molti pensieri

Il quotidiano descrive uno Spalletti attraversato da molti pensieri al termine della partita. C’era il risultato da analizzare, con la Juventus capace di rimontare due volte, ma anche il peso di quanto aveva sentito dagli spalti.