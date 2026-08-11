Fernandez: "Tante squadre su Valentini, cercavamo un giocatore con le sue caratteristiche"

Nella conferenza stampa di presentazione dell'ormai ex Fiorentina Nicolas Valentini, il DS dell'Alaves Sergio Fernandez ha voluto commentare l'acquisto del difensore argentino e la trattativa per portarlo in Spagna.

Sulla trattativa con la Fiorentina

Queste le sue parole: “Non è stato facile ingaggiare Valentini, c'era molto interesse nei suoi confronti: grazie alla sua determinazione e al suo impegno, ora lo abbiamo qua con noi. Vorrei ringraziare Nicolas e ed il suo agente per aver scelto il nostro progetto, in cui lo vediamo coinvolto al 100%.

“In Valentini le caratteristiche che cercavamo”

Fernanedez ha poi proseguito: "Valentini rappresenta per la squadra una ventata di aria fresca, il nostro obiettivo era trovare un giocatore con le sue caratteristiche: è un calciatore determinato, abituato a giocare ai massimi livelli”.