Corriere Fiorentino: Il talento lasciato in panchina dalla Fiorentina
Un articolo sulla Fiorentina presente stamani sul Corriere Fiorentino.
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Il titolo dell'articolo è: “Oulai talento in panchina”. E ancora: “Vanoli lo chiama ‘piccolo Kanté’ ma in campionato non l’ha ancora utilizzato: all’allenatore piace, però dovrà domare l’esuberanza”. Catenaccio: “Oggi giocherà con la sua Costa d'Avorio contro il Ghana. Tornerà a Firenze il 4 ottobre”.
Un gioiello, ma…
Articolo che inizia così: “Nella Fiorentina da quattro punti nelle ultime due giornate di campionato non si è visto in campo Christ Inao Oulai, uno dei gioielli più brillanti del mercato estivo”.
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