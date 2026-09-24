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Corriere Fiorentino: Il talento lasciato in panchina dalla Fiorentina

Redazione /
Corriere Fiorentino
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Un articolo sulla Fiorentina presente stamani sul Corriere Fiorentino

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Il titolo dell'articolo è: “Oulai talento in panchina”. E ancora: “Vanoli lo chiama ‘piccolo Kanté’ ma in campionato non l’ha ancora utilizzato: all’allenatore piace, però dovrà domare l’esuberanza”. Catenaccio: “Oggi giocherà con la sua Costa d'Avorio contro il Ghana. Tornerà a Firenze il 4 ottobre”. 

Un gioiello, ma…

Articolo che inizia così: “Nella Fiorentina da quattro punti nelle ultime due giornate di campionato non si è visto in campo Christ Inao Oulai, uno dei gioielli più brillanti del mercato estivo”. 

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