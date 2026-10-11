Andreazzoli: "Buon punto contro una squadra forte, ecco cosa ci manca per vincere"

Aurelio Andreazzoli, tecnico della Fiorentina Primavera, ha commentato ai canali ufficiali viola il pareggio per 1-1 ottenuto oggi contro il Parma.

Buon risultato

"Abbiamo ottenuto un punto contro una squadra forte, sotto l'aspetto fisico ma anche tecnico. Ci hanno messo un po' in difficoltà inizialmente, la squadra ha fatto una bella fase difensiva e poi siamo usciti alla distanza. Credo che ce la siamo giocata alla pari e forse meritavamo qualcosina in più nel secondo tempo. Preferivo che i ragazzi prendessero un premio più grande, ma la crescita è in corso".

Cosa manca alla Fiorentina

"Siamo un po' sporchi nella rifinitura e non riusciamo a cogliere al volo le occasioni che con fatica creiamo. Non per cattiva attitudine, ma per mancanza di un po' di qualità. E' normale che questa vada ricercata e bisogna coltivare la pazienza che questo avvenga".