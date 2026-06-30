Dopo Beldenti, la Fiorentina mette nel mirino un giovane attaccante dell'Hellas Verona
La Fiorentina continua a guardarsi intorno nel panorama del calcio giovanile. Dopo essersi assicurata Beldenti dall'Union Brescia, la società viola punta Fortune Egharevba, attaccante dell'Hellas Verona.
Accordo trovato
Come riporta il portale social che parla di calcio giovanile “ilbellodelcalcio”, la società viola avrebbe già trovato l'accordo con il club gialloblù per il passaggio in viola dell'attaccante classe 2010, che nel campionato Primavera 1 conta due presenze e che giocherebbe con la Primavera viola.
Piace anche un attaccante
Alla Fiorentina piace anche il centrocampista Maicol Lugaro, pronto a cambiare squadra dopo l'avventura con il Bologna. Il centrocampista classe 2012 piace anche a Como e Inter.
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