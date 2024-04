L'ex giocatore della Juventus Sergio Brio è intervenuto a Italia 7 per commentare quella che potrebbe essere la gara tra i bianconeri e la Fiorentina in programma domenica sera e esprimere la sua opinione sul tecnico e il gioco dei viola: “Italiano ha delle idee a volte è anche un po' spregiudicato, ma la classifica non è malissimo dato che ha una partita in meno. Lui è un tecnico che a volte è troppo offensivista e se devi portare a casa il risultato bisogna cercare di gestire in vantaggio. Il gioco della squadra viola mi piace è molto offensivo anche se espone la difesa un po' troppo”.

“Mi piace Ranieri. Bonaventura e Arthur…”

Sui alcuni singoli viola si è espresso così: “Bonaventura ha solo una pecca, ovvero che è anziano. Poi c'è Arthur che sa distribuire bene il pallone ma ha degli alti e bassi e alla Juve ha un po' deluso. Ranieri è attento ed ha anche una giusta cattiveria, mi piace”.

“Una vittoria in casa della Juventus per la Fiorentina sarebbe un fiore all'occhiello”

E sulla gara in questione ha dichiarato: “Domenica sera mi auguro che sia una serata corretta anche sugli spalti, e auspico che la Juventus possa essere attenta come in Coppa mentre per la Fiorentina una vittoria a Torino sarebbe un fiore all'occhiello al campionato”.