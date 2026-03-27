Lo storico ex Fiorentina Claudio Merlo ha parlato a Radio Bruno dell'attuale squadra viola, ancora in lotta per non retrocedere e in corsa in Conference League.

Sulla Conference League

“Il Crystal Palace è come la Fiorentina, una buona squadra ma niente più. Vincendo una coppa europea il prossimo anno ti trovi in Europa League. Credo la Fiorentina ce la possa fare. Ora come ora alzare un trofeo potrebbe essere la cosa più importante”.

Su Solomon

“Io ho fiducia su lui. E' l'unico che dribbla. Ha fatto vedere cose buone. Oggi se non hai esterni che vanno uno contro uno fai poca roba. E lui ha dimostrato di essere importante”.

Su Vanoli

“Io non credo che Vanoli rimarrà alla Fiorentina. Paratici credo abbia altre idee sull'allenatore e alla squadra. Lui è un grande direttore, lui è uno di quelli bravi. Se ha quattro anni e mezzo vuol dire che sa come cambiare questa Fiorentina”.