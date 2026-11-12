Mastantuono sbaglia e finisce nel mirino di Mac Allister e Nico Paz - VIDEO

Nel ritiro dell’Argentina, che giocherà due amichevoli contro Uruguay e Costa Rica, è andata in scena una simpatica gag con protagonista il fantasista della Fiorentina nel gruppo albiceleste, Franco Mastantuono.

Cade il pallone e…

In un reel pubblicato su Instagram da Espnargentina, Mastantuono ha fatto cadere il pallone a terra sbagliando un appoggia per lui banale, durante alcuni palleggi al volo effettuati nel riscaldamento. In particolare, il centrocampista del Liverpool Alexis Mac Allister e il gioiello del Como Nico Paz che se la sono presa anche con con la capigliatura del giocatore viola.

Il video