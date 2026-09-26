Il KO di Grabara costringe la Juventus a correre ai ripari: il vice Vicario sarà un ex portiere della Fiorentina

Dopo il grave infortunio al ginocchio destro subito dal vice di Vicario Kamil Grabara, che costringerà il potere polacco ai box per almeno 6 mesi, la Juventus è stata costretta a correre ai ripari per garantire a Luciano Spalletti una seconda scelta valida. Il terzo portiere Pinsoglio infatti, che non gioca una partita ufficiale da anni, non dava le garanzie necessarie al tecnico toscano.

Il vice di Vicario sarà un ex portiere della Fiorentina

E in questi giorni la Juventus è riuscita a risolvere il problema, definendo il ritorno a Torino di un ex Fiorentina: il secondo portiere bianconero quest’anno sarà infatti Norberto Neto. Il portiere brasiliano, che ha già difeso i pali della Juventus tra il 2015 e il 2017 collezionando 22 presenze, è atteso in città domani per sottoporsi alle consuete visite mediche di rito al J|Medical prima di apporre la firma sul nuovo contratto.

L'esperienza del brasiliano convince Spalletti

Dopo aver lasciato la Juventus ha giocato con Valencia, Barcellona, Bournemouth e Arsenal. È svincolato dalla fine della sua esperienza al Botafogo. La lunga esperienza internazionale di Neto sarà messa a disposizione di Luciano Spalletti, tecnico toscano alla guida della Juventus dalla scorsa estate dopo l’avventura sulla panchina della Nazionale italiana.