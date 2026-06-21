Calamai: "La Juventus ha fatto un timido sondaggio per Ndour. Vi spiego"
Cher Ndour. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina Luca Calamai ha scritto su tuttomercatoweb.com anche dell'interesse della Juventus per Cher Ndour, centrocampista viola.
Le parole di Calamai
“Restando al mercato bianconero c’è da segnale un timido sondaggio per il centrocampista Ndour della Fiorentina. Il cittì Baldini lo considera una stella destinata a splendere e Spalletti si fida molto delle valutazioni del tecnico di Massa”.
La volontà della Fiorentina
Dal canto suo la Fiorentina considera Ndour uno dei profili italiani da cui ripartire la prossima stagione e per questo al momento una sua partenza è da considerarsi complicata.
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