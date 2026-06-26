E se Rubino non si muovesse da Carrara? Il piano per l'attaccante della Fiorentina

L'attaccante di proprietà della Fiorentina Tommaso Rubino è stato protagonista in positivo nell'ultima stagione in Serie B. Con la maglia della Carrarese, realizzando anche due reti in 26 partite, è riuscito a mettersi in mostra.

Rubino, Carrarese 2.0?

Adesso per il classe 2006 sarebbe previsto il rientro in viola, ma c'è un'ipotesi concreta. Come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, Rubino può tornare alla Carrarese.

Le volontà del ragazzo…

Il ragazzo starebbe tentando di imporre le proprie ambizioni: a Carrara nel mentre è arrivato Cioffi in panchina e il club vuole fare sul serio, alzando l'asticella. Il talento della Fiorentina accetterebbe di buon grado un ritorno in gialloblù.