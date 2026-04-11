Al limite anche la pazienza di Vanoli con il gruppo: il tecnico ha sbottato a Londra. I soliti difetti senza soluzione

Non è stato un post gara sereno quello di giovedì a Londra per la Fiorentina e non lo è stato neanche negli spogliatoi di Selhurst Park dove, scrive il Corriere dello Sport, Paolo Vanoli ha sbottato con i suoi. E se davanti ai microfoni ha, quantomeno in parte, provato a difendere il suo gruppo, l'acidità nelle considerazioni sul finale di gara è stata palese.

Ha perso la pazienza anche il tecnico, nonostante sia stato assunto quasi più per la funzione di medico e psicologo che per quella di allenatore. La Fiorentina continua a palesare gli stessi difetti di tenuta mentale e arrendevolezza alle prime difficoltà: colpe che ad aprile inoltrato sono inaccettabili ma soprattutto senza correttivi possibili.