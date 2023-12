Il calcio di Terracciano non visto dalla Ferrieri Caputi. Il braccio malandrino di Nzola e se Beltran non avesse segnato...

La partita tra Fiorentina e Verona di campionato è stata diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.

Il calcio di Terracciano non visto

Neanche 30 secondi di gioco che subito la partita offre uno spunto importante dal punto di vista arbitrale; il direttore di gara non si accorge del calcio rifilato da Terracciano a Folorunsho. Il portiere gigliato cerca di prendere il pallone, ma viene anticipato dall'attaccante gialloblu, colpendolo su un piede. E' rigore, ma deve intervenire il Var per segnalare l'episodio.

Gol annullato a Nzola

Annullato un gol a Nzola. Purtroppo l'attaccante della Fiorentina, prima di calciare in porta, controlla il pallone con un braccio. In questo caso la Ferrieri Caputi vede tutto sul campo e invalida la rete.

E se Beltran non avesse segnato…

Sul gol di Beltran, segnaliamo una parata, letteralmente, di Hien che col braccio sinistro stoppa il pallone per l'argentino della Fiorentina. Non avesse fatto gol lo stesso Beltran, sarebbe stato rigore per i gigliati.