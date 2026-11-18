Alessandro Alciato, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina, intervenendo sulla Fiorentina di Paolo Vanoli, su Mastantuono e non solo.

Su Mastantuono

“Ci sono due giocatori che mi incuriosiscono particolarmente in Serie A: Mastantuono e Nico Paz. Il giocatore viola, quando l'ho visto giocare in spiaggia con i bambini quest'estate, avevo già detto che era di una categoria superiore. In campo è un giocatore straordinario. Non è una prima donna, in allenamento fatica più di quanto dovrebbe e, per me, è stato un colpo incredibile. Se va avanti così, può dare grandi gioie alla Fiorentina. Sembra abbia 27 anni, ne ha solo 19. Ci può far divertire".

Sulla stagione

“La stagione non è facile, ma è normale per una squadra che è stata rivoluzionata. Con Vanoli le cose si stanno rimettendo a posto. Le prossime due partite contro Monza e Udinese saranno molto importanti. Mi ha dato molto fastidio che in Nazionale si sia preso Fagioli come capro espiatorio. Non ha fatto una grande partita, è vero, ma contro il Belgio non ha funzionato granché per tutti. A me innervosisce che ci si concentri solo su Fagioli”.

Sull'attacco

“La squadra va vista in prospettiva, non giudicata per questi mesi iniziali. Non dimentichiamoci che ancora non si è visto Atta, che quando sarà sé stesso potrà dare tante soddisfazioni. Lui, insieme a Mastantuono e Pellegrino, che è uno che si spende tanto, potrà regalare grandi soddisfazioni. Non si può avere un giudizio definitivo già adesso. Ci vorrà ancora qualche partita per mettere a posto le cose”.