"Mi chiedo chi glielo abbia fatto fare a Pioli di venire a Firenze. Parte della tifoseria sarebbe contenta di una permanenza di Vanoli"
Quest'oggi il giornalista di RTV38 Luigi Laserpe ha avuto modo di analizzare uno dei temi caldi in casa Fiorentina, quello relativo a chi sarà la guida tecnica della prossima stagione: dalle dimissioni di Stefano Pioli a quello che potrebbe significare una conferma di Paolo Vanoli. Questo un estratto delle sue considerazioni a Lady Radio.
“La separazione da Pioli? Mi viene da dire che ha fatto un bell’affare a venire a Firenze. Aldilà di quello che è successo in campo, mi chiedo chi gliel’abbia fatto fare di rinunciare a due anni di contratto a 12 milioni netti a stagione con gli arabi. Alla fine dei conti ha rinunciato a 24 milioni per prenderne nove, e alla fine intascarne solo sei. E’ vero che probabilmente in Arabia guadagnava tanto ma si annoiava molto, ma non stiamo parlando di spiccioli. È anche vero che ci ha messo del suo per arrivare a questo, senza alcun dubbio”.
“Il futuro di Pioli non è un problema della Fiorentina, che ne ha tanti altri”
Ha anche aggiunto: “I risultati e l’approccio alla stagione non sono certo stati quelli che si aspettava la Fiorentina, e che lui stesso forse si aspettava: la somma di tutto ciò ha portato ad una vera e propria debacle. Dispiace perché è un ex viola ma va ammesso che la sua carriera ha avuto una battuta d’arresto forse inaspettata. Inoltre ora poi non è più un ragazzino per cui ripartire e ritrovare qualcosa che gli permetterà di recuperare credibilità non sarà sicuramente semplice. Ma questo sarà un problema suo, la Fiorentina ne ha ben altri. I viola ci hanno rimesso qualcosa di incredibile nell’anno del centenario: è per questo io non salvo nessuno, Pioli in primis”.
“Questa è una delle prime mosse di Paratici”
Ha sottolineato poi un aspetto: “Per questo motivo dico che la separazione è un bene per tutti. Questa mossa è un segnale che Paratici sta lavorando bene, perché sono dell’idea che sia stato lui a convincere il tecnico con le buone o con le cattive maniere, o probabilmente gli ha trovato una prospettiva futura. E credo che alla fine la stessa cosa accada per Vanoli”.
“Parte della tifoseria sta dalla parte di Vanoli”
Ha poi concluso con una considerazione sull’attuale allenatore viola: “Devo ammettere che negli ultimi giorni nelle trasmissioni sono arrivati tanti messaggi positivi per Paolo Vanoli: un 40% della tifosi è a fianco dell’allenatore. La gente apprezza il lavoro che ha fatto riuscendo a portare la squadra alla salvezza senza troppe paure. Il problema qual è? Vanoli in questi mesi ci ha dimostrato di non riuscire a dare un gioco a questa squadra. È vero che a tante scuse, perché la squadra non è stata fatta da lui ed il momento in cui è arrivato era veramente tragico, con lo spogliatoio a pezzi, ma il Torino da lui in precedenza allenato non mi sembrava avesse fatto chissà cosa”.