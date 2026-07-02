Longhi: "Mai come quest'anno sarà complicato vedere un outsider in Europa. Basta guardare la situazione della Lazio..."

Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha sottolineato come, mai come nella prossima stagione, sarà molto complicato qualificarsi per una competizione europea per le squadre che quest'anno ne sono rimaste escluse: il riferimento è a squadre come Bologna, Lazio e Fiorentina.

“Sono dell'idea che mai come in questa stagione sia complicato entrare tra le prime della classifica. Ci sono quelle 4-5 squadre che sono superiori in partenza, alle quali si aggiungono Atalanta e Como che risultano essere sulla loro scia. Solo i Lariani sono riusciti ad ambire a certi piazzamenti negli ultimi anni, ma lo hanno fatto tramite un taglio drastico con il passato: la nuova proprietà del Como ha dimostrato che in pochi anni si possono fare grandi cose”.

“In partenza quest'anno sarà molto complicato inserirsi nel discorso europeo”

Ha anche aggiunto: “Per tutti questi motivi credo che le altre squadre non dico che debbano rassegnarsi, ma devono sicuramente sperare che ci siano delle congiunzioni astrali tali che una squadra possa essere piu competitiva di quello che è realmente. Ai nastri di partenza credo che le possibilità che altre squadre si possano aggiungere a questo circolo ristretto sono veramente poche. Nel calcio ovviamente mai dire mai, ma la strada per molte squadre che ambiscono a palcoscenici europei è in salita”.

“Le clausole nel contratto di Gattuso confermano che l'obiettivo della Lazio sarà la salvezza”

Infine si è voluto concentrare sulla situazione della Lazio, che ha il mercato chiuso. Secondo lui la situazione non sarebbe però disastrosa: “La clausola nel contratto di Gattuso che lo conferma in caso di dodicesimo posto fs capire quali siano le ambizioni: credo che l'obiettivo sia la salvezza il prossimo anno. Parlare oggi al due luglio però secondo me è ancora prematuro, il mercato è lungo e finisce ad Agosto: occorre prima vedere quale sarà la squadra a fine mercato per capire quali possano essere i reali obiettivi".