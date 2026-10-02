50 anni dopo la prima volta, il '10' della Nazionale è viola. Fagioli entra in un club molto esclusivo

Con l'ultima scelta in merito ai numeri di maglia della Nazionale azzurra, Nicolò Fagioli entra nella ristretta cerchia di tesserati della Fiorentina che hanno avuto l'onore di indossare la maglia numero 10 dell'Italia mentre giocavano in Viola. Una tradizione che, a Firenze, getta le proprie basi già cinquanta anni fa.

Il precedente

Il capostipite dei ‘10’ viola prestati alla Nazionale non poteva che essere Giancarlo Antognoni, il più longevo con questo numero sulle spalle che, con l'Italia, ha indossato in tre periodi diversi: nella stagione 1976-77, poi dal 1979 al 1981 e infine nella stagione 1982-83. Dopo di lui un digiuno lunghissimo, di ben 21 anni, interrotto da un nome forse inaspettato: nella stagione 2004-05 fu Fabrizio Miccoli a ereditare la ‘10’, grazie a una stagione in viola da 12 reti in 35 presenze.

Ricorsi recenti

Dopo di lui ‘solo’ due centrocampisti: il primo fu Riccardo Montolivo, nella stagione 2008-09, mentre si è dovuto aspettare fino allo scorso giugno per rivedere un giocatore della Fiorentina con la ‘10’ dell'Italia. Nell'Italia sperimentale chiamata da Baldini per le amichevoli di fine ciclo, fu Cher Ndour ad avere l'onore. Stasera, contro la Francia, il messaggio di Mancini è stato chiaro: Fagioli c'è ed è centrale nel progetto.