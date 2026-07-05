Considerazioni sul mercato viola appena aperto da parte di Luca Calamai, tramite il suo editoriale su Tmw

"La Fiorentina di Paratici è molto attiva sul mercato. Ha già preso il difensore Viery, sta chiudendo per l’esterno d’attacco Koleosho ed è in retta d’arrivo per portare in maglia viola il centrocampista Thorstvedt. Queste tre operazioni come cambiano la Viola?

Fiorentina da Europa League?

Si può parlare di squadra da Europa League? Prima di emettere una sentenza definitiva aspettiamo la fine del mercato. Aspettiamo di vedere la Fiorentina completa. Queste tre operazioni sono interessanti ma non si parla di tre stelle, di tre top. Solo il norvegese sulla carta è un titolare sicuro. Per il momento si può parlare di una Fiorentina più quadrata, più completa. Ma le grandi del campionato restano lontane".