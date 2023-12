L'ex viola Aquilani non riesce a fermare la cavalcata del Catanzaro, che si avvicina alla promozione diretta. Il Pisa invece...

Perde il Pisa di Alberto Aquilani, caduto sul campo del Catanzaro, sempre più lanciato verso la vetta. L'ex tecnico della Primavera della Fiorentina si è dovuto arrendere in Calabria, dove due reti hanno portato i padroni di casa a sole tre lunghezze dalla vetta (aspettando il Parma, che giocherà domani contro il Palermo).

2-0 dunque il risultato finale che significa terzo posto per i calabresi gemellati con gli ultras della Fiorentina e addirittura tredicesimo per Aquilani, che adesso dista 8 punti dall'ultimo posto valido per i playoff. Una stagione insomma non facilissima alla sua primissima esperienza assoluta sulla panchina di una squadra professionistica.