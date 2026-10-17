Di Gennaro: "Quattordici gol in sei giornate, problema serio. Che mazzata a Genova, una prestazione senza alibi"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e oggi telecronista e opinionista, è stato ospite di Italia 7 per commentare le ultime vicende in casa Fiorentina, dipingendo un quadro tutt'altro che roseo.

Sulla rosa

“La rosa ha tanti nuovi volti, giocatori talentuosi, ma manca sempre la continuità nelle prestazioni: se hai già preso quattordici gol dopo sei giornate, c'è un problema serio. Mi domando: oltre a De Gea, chi sono i leader di questa squadra? Senza contare che, per me, il capitano deve stare in mezzo al campo, il portiere capitano non mi ha mai entusiasmato. Il gruppo squadra deve imparare a trovare continuità, concretezza, perché il talento c'è: ora servono i risultati e per fare ciò, bisogna essere cinici”.

Sulle prossime sfide

“A Genova hai preso una bella mazzata, perché se ti stavi riprendendo dopo l'esonero di Grosso, quello che si è visto a Marassi non ha alibi. Solo nel primo tempo la squadra poteva subire quattro gol, non c'è stata partita, non sono scesi in campo. Se guardo la classifica, la Fiorentina deve salvarsi: una prestazione del genere è inaccettabile, devi rimanere sempre concentrato, è obbligatorio a questi livelli. Ora arrivano Como e Inter, due partite proibitive, da interpretare con la massima attenzione perché se non fai risultati, la situazione diventa molto complessa”.