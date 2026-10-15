"La Fiorentina non ha niente in più di Torino e Genoa, il campo dice questo. Il problema è la costruzione della rosa"

La sconfitta rimediata a Genova ha inevitabilmente riacceso le polemiche in casa Fiorentina. Secondo Giuseppe Pastore, intervenuto al programma Fontana di Trevi di Cronache di Spogliatoio, le difficoltà della formazione viola non possono essere ricondotte soltanto agli allenatori.

Prestazione pessima

“Non mi aspettavo una Fiorentina del genere dopo la sosta per le Nazionali - ha detto il giornalista - Un approccio alla gara pessimo e una ripresa in cui non è riuscita ad approfittare del calo degli avversari. La viola ha fatto male in ogni reparto. Gli errori difensivi attirano l'attenzione, ma è stato soprattutto il centrocampo a soffrire. In attacco, invece, credo che Vanoli abbia sbagliato alcune scelte”.

Costruzione della rosa

Pastore prosegue la sua analisi sulla squadra viola puntando il dito contro la costruzione della rosa: “La Fiorentina ha raccolto quattro punti in sei partite, pur avendo affrontato un calendario tutt'altro che proibitivo. Si pensava che il problema fosse Grosso, ma la questione è più ampia e riguarda anche il modo in cui è stata costruita la squadra. Guardando a quello che sta mostrando il campo, oggi la Fiorentina non ha niente in più a Genoa e Torino, che tra l'altro sono riuscite entrambe a batterla”.