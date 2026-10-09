Eranio: "Il problema della Fiorentina è a monte. La rosa però è giovane e se trova continuità può puntare in alto"

L'ex giocatore del Genoa Stefano Eranio, durante il Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della partita tra i rossoblù e la Fiorentina, che aprirà sesta giornata di Serie A.

Mancata conferma

“Il problema della Fiorentina è stato a monte - ha detto Eranio - Bisognava dare l'opportunità di continuare a Vanoli dopo aver portato la squadra alla salvezza. Sono contento che sia arrivata una seconda chance per lui, che è partito subito a razzo”.

La rosa dei viola

L'ex calciatore ha poi analizzato la rosa viola: "La Fiorentina, oltre che giovane, ha grandi qualità. È una mina vagante perché sicuramente ha grandi margini di miglioramento e, come per tutte le squadre giovani, la cosa più difficile è dare continuità di rendimento. Qualora riuscisse a trovarla, diventerebbe veramente pericolosa per i posti alti della classifica.

Situazione in casa Genoa

Infine uno sguardo alla difficile situazione in casa Genoa: “De Rossi è un grande allenatore e una grande persona. Il problema è che, quando vendi giocatori che potevano essere utili e la società non li rimpiazza si fa fatica”.