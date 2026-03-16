Pruzzo: "Viste le condizioni dell'attacco viola, rischierei Kean. Mi accontenterei di un pareggio a Cremona data la situazione"

L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio della squadra viola e della prossima partita contro la Cremonese di questa sera.

Le parole di Pruzzo

“Stasera mi aspetto che la squadra più forte, quindi la Fiorentina, vinca. Ma questa stagione è andato tutto il contrario. I viola hanno due risultati su tre, ci si può accontentare anche di un pareggio. Bisogna prendere atto della situazione in cui si trova la Fiorentina”.

E su Kean

“Se non ci sono rischi, nonostante non sia al 100%, Kean va messo. Ha qualità, è un riferimento, può essere anche un segnale per gli avversari. Può risolverti la partita. Certo, se poi rischi di non averlo per un mese ci penserei. Ma viste le condizioni dell'attacco viola adesso scelgo sempre lui. Botta alla tibia? Io con le botte battevo un po' il piede in terra e passava. Ma considero Kean uno con la soglia del dolore alto. Vuole essere protagonista”.