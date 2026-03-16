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Corriere dello Sport-Stadio: Attacca Kean, adesso o mai Gud

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, sulla Fiorentina c'è questo titolone: “Attacca Kean”. 

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In primo piano: “Sliding door Cremona”. Sottotitolo: “La Fiorentina allo Zini per l’allungo che vale una fetta di salvezza”. 

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Sulla formazione che vedremo in campo stasera: “Kean c’è Adesso o mai Gud”. Sommario: “Piccoli titolare con l’ex Juve pronto a entrare Sarà una prova importante anche per Albert chiamato al ruolo da leader tecnico che tutta Firenze si aspetta da lui”. 

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