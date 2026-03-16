Kean rassicura anche Gattuso. Le notizie confortanti arrivate al CT
Il fronte Moise Kean è seguito con molta attenzione non solo da Paolo Vanoli e lo staff tecnico della Fiorentina, ma anche da quello composto da Gennaro Gattuso per la Nazionale.
Gattuso preoccupato
Il commissario tecnico era molto preoccupato per le condizioni dell'attaccante, ma ha ricevuto notizie confortanti in vista delle convocazioni, che dovrebbero uscire venerdì prossimo, relative all'impegno dell'Italia contro l'Irlanda del Nord. Una sfida questa valida per gli spareggi per la qualificazione ai prossimi Mondiali.
Centravanti arruolabile
Kean è stato precettato per la delicatissima trasferta dei viola di stasera a Cremona e questo, salvo ricadute assolutamente da evitare, lo rende arruolabile anche per la partita degli azzurri.
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