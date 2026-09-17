Bressan a FN: “Vanoli dovrà rendere squadra la Fiorentina. Grosso? Bravo allenatore, ma serve carisma. Napoli scorbutico ed esperto”

L’ex centrocampista della Fiorentina Mauro Bressan è intervenuto ad Hangover Viola di Fiorentinanews.com, facendo il punto sulla situazione gigliata dopo l’esonero di Grosso e il ritorno di Vanoli e affrontando vari argomenti.

‘Durante la pausa Vanoli potrà incidere sulla squadra’

“In poco tempo Vanoli ha potuto dare una svegliata a livello mentale alla Fiorentina, arrivando ai ragazzi e toccando i tasti giusti. La squadra è giovane ma molto talentuosa, ed i tifosi vogliono vedere la Fiorentina vincere e giocare bene. Vanoli ha però cominciato anche tatticamente a intraprendere qualcosa che possa presto dare un’identità alla squadra perché é questa la cosa fondamentale. L’entusiasmo fa bene e porta a velocizzare il processo. Dopo il Napoli c’è la pausa e Vanoli avrà modo di incidere sulla Fiorentina, perché possa essere un gruppo, non solo una rosa con elementi di talento”.

‘Grosso? Bravo e preparato, ma certe cose vanno oltre l’aspetto tecnico’

“In rosa servirebbe qualche calciatore di maggiore esperienza e personalità, ci vorrebbe un leader… e allora deve essere Vanoli in questo momento a dare il carattere che guidi la Fiorentina. Grosso è un bravo allenatore, preparato, ma poi serve un’attitudine che si ha oppure no, bisogna saper trasmettere ciò che va oltre l’aspetto tecnico e avere carisma. La Coppa Italia? La Fiorentina farà il massimo per dare una gioia ai tifosi anche in questa competizione e vincere porta ulteriore entusiasmo in un gruppo giovane. Oulaï e Fagioli insieme possono essere un’idea, e durante la sosta ci sarà modo di provare certe situazioni”.

‘Napoli squadra scorbutica e di personalità, ma…’

“La base di squadra è ottima e la possibilità di poter costruire qualcosa è evidente… ma serve un risultato, Firenze vuole veder vincere, anche se non è semplice dopo un così grande cambiamento. Sono contento degli acquisti, che sono elementi su cui si può lavorare con varie soluzioni tattiche. Il Napoli? Con l’Arsenal non mi è piaciuto per niente, è una brutta pubblicità per il calcio italiano vedere una squadra che fatica ad uscire dall’area di rigore nel secondo tempo. Per la Fiorentina sarà una gara importantissima, contro una squadra che non gioca bene ma che è esperta, scorbutica, di personalità, con calciatori forti a cui può bastare un’azione per incanalare la partita. Sarà una gara difficile ma penso la Fiorentina possa fare una buona partita”.