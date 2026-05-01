Zahavi punge la Fiorentina: "Non esiste in Europa un giocatore forte come Solomon che costi così poco"

L'ex attaccante israeliano, con un passato anche al Palermo, Eran Zahavi, ha perorato la causa di Manor Solomon per il quale la Fiorentina è chiamata a decidere le sorti. In sostanza per l'ex calciatore, i dieci milioni di euro previsti per il suo riscatto sarebbero una sorta di regalo per il club viola.

“Dieci milioni non sono niente”

“Oggi nel calcio mondiale dieci milioni di euro non sono niente” ha detto Zahavi.

“Non esiste in Europa un giocatore così che…”

E poi: “La Fiorentina si trova in una situazione in cui deve investire, dovrà trovare giocatori che facciano la differenza per rimanere in Serie A. Non esiste in Europa un giocatore come Manor Solomon che valga dieci milioni di euro”.