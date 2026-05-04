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La Roma ritrova Konè, ma Gasperini ha diversi assenti. La lista dei convocati giallorossi

Marco Masoni /

Per la partita di stasera contro la Fiorentina, la Roma ritrova Koné. Il centrocampista francese fa parte dei convocati resi noti dal club giallorosso. Recuperato anche Tsimikas

Assenti

Restano invece fuori Zaragoza, i lungodegenti Dovbyk, Ferguson e Pellegrini e lo squalificato El Aynaoui

La lista

Questi i convocati:

  • Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi.
  • Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.
  • Centrocampisti: Cristante, Kone, Pisilli.
  • Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy.
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