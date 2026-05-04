La Roma ritrova Konè, ma Gasperini ha diversi assenti. La lista dei convocati giallorossi
Per la partita di stasera contro la Fiorentina, la Roma ritrova Koné. Il centrocampista francese fa parte dei convocati resi noti dal club giallorosso. Recuperato anche Tsimikas.
Assenti
Restano invece fuori Zaragoza, i lungodegenti Dovbyk, Ferguson e Pellegrini e lo squalificato El Aynaoui.
La lista
Questi i convocati:
- Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi.
- Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.
- Centrocampisti: Cristante, Kone, Pisilli.
- Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy.
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