Quarta: "All'andata abbiamo abbassato la guardia, domani non possiamo permettercelo. Onorato del paragone con Passarella"

Oltre al tecnico gigliato, anche il difensore argentino ha parlato ai microfoni di SkySport ai margini della conferenza stampa alla viglia della semifinale contro il Club Burgge. Queste un estratto delle parole di Lucas Martinez Quarta:

“Adesso sto molto bene, ho preso una botta in testa all’andata ma sto bene. All’andata abbiamo forse abbassato la guardia su Thiago che è un attaccante forte, domani non ce lo possiamo permettere”.

Si è poi soffermato sulla prestazione che servirà per superare l’ostacolo Brugge: “Cercheremo di fare una partita perfetta su tutta la linea, da questi errori si impara. Il gruppo è carico, c’è tanta voglia di fare bene, vogliamo portare la Fiorentina ad un’altra finale, ma dobbiamo essere perfetti senza abbandonare il nostro modo di giocare”.

Ha poi concluso parlando del paragone con un grande del calcio argentino, come Daniel Passarella: “Mi fa piacere il paragone, lui è stato un grande e l’ho conosciuto ai tempi del River, per me è una spinta in più. Non so se lo raggiungerò in termini di gol ma sono contento di farne così tanti”.