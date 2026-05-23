Sabiri si gode la vita in giro per il mondo stipendiato dalla Fiorentina. Ma il marocchino non vede l'ora di liberarsi dai viola - FOTO

Che vita quella di Abdelhamid Sabiri… Il centrocampista della Fiorentina è fuori dal progetto tecnico viola da mesi e in stagione ha collezionato solo due presenze, quando in panchina c'era ancora Pioli.

Addio prossimo

Il suo addio in estate è dettato anche dalla scadenza del contratto in essere con la società viola, che ha data 30 giugno 2026. Un'avventura disastrosa in gigliato per l'ex Sampdoria, fatta da prestiti e una presenza diventata ombra nella rosa viola.

In giro per il mondo

Sabiri non si allena nemmeno più con la squadra. Qualche giorno fa, come mostrato dalle foto sui social, era a Parigi. In giro per il mondo ancora stipendiato dalla Fiorentina. Ma nonostante questo, a quanto risulta dai messaggi scritti su Instagram, Sabiri non vede l'ora di essere libero dal vincolo del contratto viola.

Il siparietto social

Qualcuno gli ha scritto commentando l'ultimo post: “Free Sabiri”, ovvero "Sabiri libero". E lui ha risposto con la sigla “FR”, cioè "Per davvero". La preoccupazione per uno stipendio praticamente regalato sta per terminare. Per fortuna di tutti.