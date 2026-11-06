Papa Waigo: "La squadra deve capire il valore della piazza. La Fiorentina deve sempre stare nei primi 6 posti"

L'ex giocatore della Fiorentina Papa Waigo, ancora ricordato a Firenze per il suo contributo nella vittoria contro la Juventus nel 2008, ha parlato a Radio Bruno dell'imminente partita contro i bianconeri.

Il valore di Fiorentina-Juventus

“Mi ricordo bene quella partita a Torino, è stata una vittoria che è entrata nella storia della Fiorentina. Domenica un risultato positivo darebbe un sollievo dopo un inizio di stagione difficile. Spero che la squadra si svegli, la classifica è ancora brutta”.

La piazza viola

“La squadra viola può contare su una grande piazza, i giocatori devono capire che questo è un grande club. La Fiorentina è una squadra che deve sempre stazionare nelle prime 6 posizioni. Il mercato? E' stato importante, normale che adesso ci sia un periodo di adattamento”.