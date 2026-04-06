Spalletti si lega alla Juventus. La conferma di Ottolini: "Decisione presa, siamo felicissimi"

In passato è stato spesso accostato alla Fiorentina, vuoi per la provenienza dalla provincia, vuoi per il legame con il club. Eppure mister Luciano Spalletti non è mai stato concretamente vicino a sedere sulla panchina viola, negli ultimi anni. E non lo sarà neanche a breve.

Spalletti ha deciso il suo futuro

Il futuro della Juventus è in bilico e deve essere ancora deciso dal campionato, in cui la lotta alla Champions League può ancora riservare alcune sorprese. Eppure i bianconeri sembrano già decisi a proseguire con Spalletti. Lo stesso tecnico lo ha raccontato ieri in conferenza stampa, trovando poi conferma.

“Felicissimi di continuare insieme”

Così il ds della Juventus Marco Ottolini a DAZN: “Siamo felicissimi della scelta di tenere Spalletti. Mancano solo i dettagli, ma è una decisione presa a prescindere da come finirà questo campionato. Continueremo così”.