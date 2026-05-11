Vi ricordate Kokorin? Una stagione catastrofica perfino a Cipro. Lo spettro della fine

Vi ricordate di Aleksandr Kokorin? La sua esperienza con la Fiorentina è stata assolutamente da dimenticare. Poche apparizioni in maglia viola prima di essere rivogato, in un primo momento in prestito, poi in maniera definitiva, all'Aris Limassol a Cipro.

Una catastrofe

In un campionato secondario, il russo, grande talento rimasto inespresso e condizionato dal periodo passato in carcere in patria, sembrava aver ritrovato la giusta dimensione. Sembrava per la stagione che si è appena conclusa da quelle parti, è stata assolutamente catastrofica.

Zero gol e zero assist e ora…

Tanti problemi e poche presenze, 22 in tutte le competizioni. Ma soprattutto nessuna traccia tangibile di apporto alla squadra: zero gol e zero assist per lui. Potrebbe essere giunta al capolinea non solo la sua avventura a Cipro, ma forse anche l'intera carriera, anche se in Russia si parla di un suo rientro nella RPL (Russian Premier League).