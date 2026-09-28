"Era già stato venduto alla Fiorentina, l'ha bloccato Gattuso" le stranezze del mercato

La Lazio ha nelle sue fila alcuni calciatori che hanno il contratto in scadenza nel giugno 2027. Tra questi anche l'attaccante esterno Matteo Cancellieri, l'unico di questi che può giocarsi una vera chance di rinnovo.

Lo stop di Gattuso

Strano davvero il suo destino e davvero strano il mercato a volte, perché, come scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio, era stato ceduto prima al Parma e poi alla Fiorentina, è stato Gattuso a bloccarlo nell’ultimo giorno di mercato.

Una volontà che può pesare

La volontà del tecnico, se Cancellieri si confermerà a buoni livelli, può pesare anche per giugno.