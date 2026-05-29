Una difesa da rifare: Acerbi l'uomo d'esperienza, ma Paratici valuta anche altri profili... non solo in Italia

Nel contesto d'una rosa in gran parte da rifare, la difesa rappresenta sicuramente uno dei reparti più problematici per la Fiorentina. Prestazioni altalenanti e una generale fragilità hanno caratterizzato la difesa viola nell'ultima stagione, con tantissimi gol subiti ed errori clamorosi che si sono più volte ripetuti.

Profili d'esperienza

Paratici dunque si sta già muovendo in quest'ottica e, secondo Il Tirreno, ha già le idee chiare sui profili da cercare. L'intenzione parrebbe essere quella di portare a Firenze profili d'esperienza, e in tal senso i nomi più caldi sono quelli di Acerbi, sicuro di non rinnovare il proprio contratto con l'Inter, e Joao Mario, esterno destro offensivo che alla Juve non ha trovato spazio ma che ben si sposerebbe con il sistema di gioco di Grosso.

La pista sudamericana

Altri nomi per il ruolo di centrale sono quelli di Baschirotto, voglioso di misurarsi in una piazza più importante di Lecce e Cremona, e di Obert, autore di una buona stagione a Cagliari. Occhio poi alle piste estere: Viery del Gremio è uno dei maggiori prospetti in Brasile, ma la sua valutazione rischia di essere già molto alta.