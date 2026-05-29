La Fiorentina guarda difensori fuori dal giro Europeo per anticipare la concorrenza e provare ad abbassare i costi. Viery però...

La Fiorentina vuole provare ad accelerare già nelle prime settimane di giugno sul fronte mercato, così da impostare in anticipo alcune operazioni prima di dedicarsi alla gestione dei numerosi rientri dai prestiti e delle possibili cessioni.

La possibile operazione

Tra i nomi finiti sul taccuino viola c’è quello di Viery Fernandes Santos Lopes, conosciuto come Viery, difensore mancino classe 2005 del Gremio. Il club toscano avrebbe avviato i primi contatti arrivando a mettere sul tavolo un’offerta intorno ai 12 milioni di euro. La concorrenza però è forte: sul brasiliano si sono mossi anche club di Premier League, con il Newcastle tra i più interessati, mentre la richiesta del Gremio si aggira sui 20 milioni, cifra che al momento complica l’operazione.

Profilo tipo

Il profilo di Viery conferma comunque la direzione del mercato viola: giovani difensori under 23, possibilmente mancini, con ampi margini di crescita e ancora non pienamente inseriti nei grandi circuiti europei, una scelta dettata anche dalla necessità di competere con la forza economica dei club inglesi. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.