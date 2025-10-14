Era stato un primo tempo complicato, complicatissimo per l'Italia U21 di Silvio Baldini, che non era riuscita a sbloccare la gara contro l'Armenia. Protagonista assoluto della prima frazione di gara per gli azzurri era stato il viola Ndour (un palo e un rigore, conquistato e poi sbagliato).

Dagasso cambia il match

Il centrocampista viola è stato poi sostituito all'intervallo da Dagasso, super protagonista invece della seconda frazione. Proprio suo il gol che ha sbloccato la partita al 59'. Il centrocampista del Pescara è poi entrato anche nelle azioni dei due gol di Camarda. Fini a segnare il 4-0, poi un gol regalato agli ospiti dal portiere azzurro Palmisani. Ekhator per il 5-1 finale.

L'esordio di Fortini

E' arrivato anche l'esordio in U21 per Niccolò Fortini, esterno viola che ha sostituito 77' Palestra. Un'occasione per il giocatore della Fiorentina, sventata dalla difesa armena. Poi l'ingenuità clamorosa dello stesso Fortini, che prende due ammonizioni in pochi minuti (83' e 85'). Esordio amaro e con espulsione per lui.

E nel girone…

Italia U21 a punteggio pieno nel girone per le qualificazione all'Europeo di categoria al pari della Polonia (12 punti). Staccate le inseguitrici. Anche Baldini fa il pieno di vittorie: 4 su 4 da quando è in panchina.