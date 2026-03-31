La formazione titolare dell'Italia U21: Baldini conferma due viola dall'inizio. La novità riguarda un ex Fiorentina

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Svezia-Italia U21, con gli azzurrini che a partire dalle 18:30 proveranno a rispondere alla vittoria della Polonia arrivata qualche ora fa, con i polacchi che guidano il girone di qualificazione agli Europei.

Due viola coinvolti

Poche novità per Baldini, che manda in campo lo stesso 11 visto ad Empoli contro la Macedonia del Nord con le novità Kayode e Fini al posto di Favasuli e Cherubini. Ci sono ancora dal primo i due viola Comuzzo e Ndour.

La formazione titolare

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Kayode, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Fini, Ekhator, Koleosho. C.T. : Baldini. A disposizione: Daffara, Favasuli, Cherubini, Venturino, Okoro, Ahanor, Faticanti, Cacciamani, Calvani