Borghi: "Per me Adli aveva qualità superiori a quello che ha fatto vedere. Alla Fiorentina..."

Sul proprio canale You Tube, il giornalista Stefano Borghi ha parlato anche di un ex Fiorentina che spesso viene citato quando si parla dei problemi a centrocampo della squadra viola. Dopo l'esperienza in viola è andato a cercare fortuna in Arabia all'Al-Shabbab.

Le parole di Borghi

“Adli è sempre stato un giocatore particolare. All'inizio mi aveva dato buone sensazioni, ma il suo ruolo a metà tra una mezzala, un esterno, un trequartista. Ha confermato le sue qualità solo a tratti, quale buona vampata al Milan, qualche cosa alla Fiorentina”.

Qualità a tratti

“Per me è un giocatore che aveva qualità superiori a quello che ha fatto vedere in carriera, ma se alla fine ha fatto vedere questo, è quanto valeva. A me dispiace un po' averlo visto uscire dai radar”.