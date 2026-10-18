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Borghi: "Per me Adli aveva qualità superiori a quello che ha fatto vedere. Alla Fiorentina..."

Redazione /
Adli Fiorentina
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Sul proprio canale You Tube, il giornalista Stefano Borghi ha parlato anche di un ex Fiorentina che spesso viene citato quando si parla dei problemi a centrocampo della squadra viola. Dopo l'esperienza in viola è andato a cercare fortuna in Arabia all'Al-Shabbab. 

Le parole di Borghi

Adli è sempre stato un giocatore particolare. All'inizio mi aveva dato buone sensazioni, ma il suo ruolo a metà tra una mezzala, un esterno, un trequartista. Ha confermato le sue qualità solo a tratti, quale buona vampata al Milan, qualche cosa alla Fiorentina”. 

Qualità a tratti

“Per me è un giocatore che aveva qualità superiori a quello che ha fatto vedere in carriera, ma se alla fine ha fatto vedere questo, è quanto valeva. A me dispiace un po' averlo visto uscire dai radar”. 

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