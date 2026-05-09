La Fiorentina primeggia non sul terreno di gioco, almeno per il momento, ma in una speciale classifica a livello europeo. Questo è quanto emerso da un report pubblicato dalla Rome Business School, in cui iene introdotto un indice proprietario, il Territorial Power Index (TPI), costruito su vari parametri, tra cui l'Infrastructure Investment Ratio, che misura la capacità del club di trasformare capitale economico in asset territoriali permanenti.

Modelli diversi

Applicato a dodici club italiani: Atalanta, Bologna, Como, Fiorentina, Inter, Juventus, Milan, Napoli, Lazio, Palermo, Roma e Venezia, il TPI individua modelli radicalmente diversi di rapporto tra club e città e dimostra che il potere territoriale non si costruisce vincendo, ma investendo.

Il Viola-Park come esempio di città campus

Il caso più istruttivo è infatti quello della Fiorentina. Il Viola Park, con investimento complessivo pari a circa €110 milioni, è un campus integrato con prima squadra, settore giovanile, strutture ricettive e servizi per la comunità. Con ricavi annui di circa €130 milioni, la Fiorentina presenta un Infrastructure Investment Ratio tra i più elevati d'Europa, indicando un’elevata incidenza degli investimenti infrastrutturali rispetto alla dimensione economica del club. Nel report è sottolineato che è il modello "città-campus": il club come nodo centrale di un sistema territoriale, non come inquilino di uno stadio comunale.

