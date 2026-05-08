Kean vuole correre verso il Genoa, ma il suo rientro rischia di slittare ancora. Cosa filtra dal Viola Park

Il Corriere dello Sport - Stadio in edicola questa mattina fa il punto sulle condizioni fisiche di Moise Kean, con l'attaccante della Fiorentina ancora alla ricerca di una data per il rientro.

Il recupero di Kean

La punta di Vanoli anche ieri ha svolto una seduta individuale per recuperare dal problema alla tibia che lo affligge ormai dall’inizio di aprile. Kean vorrebbe puntare al rientro contro il Genoa, ma gli allenamenti rimasti per capire la fattibilità della cosa sono solo due.

Pessimismo

Dal Viola Park filtra pessimismo sulla possibile convocazione contro il Grifone. Kean sta aumentando i carichi, ma non è ancora in grado di lavorare in gruppo e per questo con ogni probabilità il suo ritorno tra i convocati è rimandata.