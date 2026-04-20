Pongracic: "Ho messo il cuore dentro, torniamo a casa con un punto importantissimo"

Il difensore della Fiorentina, Marin Pomgracic, dopo il pareggio di Lecce, in una partita speciale per lui, ha detto: “Punto importante, importantissimo. Volevamo vincere la partita, ovviamente, ma tenere a distanza il Lecce conta. Era una gara difficile, lo so benissimo che in queste gare e in questo stadio i giallorossi ci mettono sempre il cuore. Il primo tempo è stato buono, alla fine possiamo essere contenti per il punto”.

Sulla rete presa, ancora una volta su calcio piazzato: “Sicuramente in tutti i gol che prendi troverai qualcosa che poteva essere fatto meglio. Nel calcio si fanno errori, per questo si prendono reti. Ovviamente vogliamo migliorare ma è un processo".

Poi ha dichiarato: “Ho messo il cuore dentro, sapevo quanto fosse importante questa partita, con una vittoria avremmo chiuso tutto. Non so se è stata una delle mie migliori prestazioni o meno, dovreste chiederlo al mister”.

Infine: “Ho fatto una bella esperienza a Lecce, qua ho trovato continuità per la prima volta nella mia carriera, è stato importante. Mi sono rimaste nel cuore tutte le persone che ho trovato in questo ambiente”.