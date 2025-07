Il tema principale del mercato in casa Fiorentina, anche se tutt'altro che acceso fino a questo momento, riguarda Moise Kean. Il centravanti ha in mano il proprio destino, vista la clausola di 52 milioni di euro valida da ieri fino a martedì 15. Le prime 48 ore sono trascorse senza novità rilevanti: il Napoli resta interessato e chiede informazioni, l'Al-Qadsiah non si è ancora riaffacciato e dagli altri fronti, per ora, tutto tace. Non si esclude affatto la possibilità di permanenza, anzi, il numero 20 viola sembra intenzionato a voler parlare con Pioli prima di scegliere.

Sebastiano Esposito, ci siamo: il possibile arrivo sblocca un'uscita

Chi si avvicina alla Fiorentina, invece, è Sebastiano Esposito. Il classe 2002 di proprietà dell'Inter rappresenta l'obiettivo ideale per il club viola: un attaccante giovane e di prospettiva che possa inserirsi nelle gerarchie di Pioli. I nerazzurri non fanno muro, anzi, con il contratto in scadenza nel 2026 aprono alla cessione per una cifra che può aggirarsi intorno ai 7 milioni di euro bonus compresi. L'operazione è completamente svincolata dal futuro di Moise Kean, semmai ha un legame con Lucas Beltran: in caso arrivi Esposito, l'argentino sarebbe definitivamente in uscita.

Valentini, neanche il tempo di fare le valigie: occhio al ritorno a Verona

Nonostante sia arrivato da pochissimo tempo, Nicolas Valentini sembra già pronto a ripartire. Dopo l'esperienza di sei mesi in prestito all'Hellas Verona, il club non aveva le condizioni per riscattarlo e dunque l'argentino ha fatto ritorno a Firenze. Solo che la Fiorentina non chiude con decisione a una possibile partenza, anzi, il classe 2003 è vicino al ritorno in gialloblù. La trattativa con il Verona è in fase avanzata, sempre sulle basi di un prestito.

Giovani itineranti in casa viola? Tanti club bussano alla porta

Uno sguardo anche ai giovani ragazzi che tornano dai vari prestiti, molti dei quali si preparano a una nuova esperienza fuori da Firenze. Empoli e Cremonese vanno forti su Lorenzo Lucchesi, mentre la Sampdoria cerca rinforzi a centrocampo, manifestando interesse per Alessandro Bianco e Lorenzo Amatucci. Per Jonas Harder c'è la fila in Serie B: occhio al Catanzaro di Aquilani, ma anche a Padova e Modena.