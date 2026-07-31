Il Napoli in pressing per Favasuli. La Fiorentina pronta ad in incassare un utile tesoretto
Costantino Favasuli è stato uno dei protagonista della bella stagione del Catanzaro in Serie B. L'esterno destro, sul quale la Fiorentina conserva un 50% sulla rivendita dei calabresi, è diventato obiettivo di mercato di diverse squadre.
Costo dell'operazione
Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il classe 2004 potrebbe accasarsi presto al Napoli. I partenopei dovrebbero sborsare una cifra intorno ai 7 milioni di euro per l'ex viola.
Tesoretto viola
In virtù del 50% spettante ai viola, la Fiorentina potrebbe ritrovarsi in cassa un tesoretto di circa 3,5 milioni. Una cifra che può tornare utile nello scoppiettante mercato viola.
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