Giuffredi confessa l'interesse del Napoli per Favasuli: "Piace molto a Manna ma non c'è ancora una trattativa"

Raggiunto nel pomeriggio dai microfoni di Radio Kiss Kiss, che segue da vicino le vicende legate al Napoli, l’agente e procuratore Mario Giuffredi ha avuto modo di commentare le tante voci che vorrebbero il club azzurro vicinissimo all’acquisto del terzino del Catanzaro Costantino Favasuli, ex pianticella del settore giovanile della Fiorentina, sul quale il club gigliato ha il 50% sulla futura rivendita.

“È giovane e ha dimostrato il suo valore. In lui rivedo il Di Lorenzo che approdò al Napoli. Ha diverse richieste in Serie A. Vedremo se arriverà in Nazionale indossando la maglia del Napoli oppure quella di un’altra squadra. A Manna piace davvero molto e lo apprezza parecchio, posso dire che è un profilo seguito con interesse dal Napoli".

“Per il momento non esiste alcuna trattativa”

Ha anche aggiunto: “In questo momento credo che Napoli e Favasuli possano rappresentare un abbinamento ideale, anche se al momento non esiste ancora una vera trattativa. Più avanti le cose potrebbero evolversi e vedremo cosa succederà”.