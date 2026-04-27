Bucchioni: "Tifosi assuefatti, dovrebbero presentare il conto alla società. Vanoli? Buon lavoro, ma i numeri non bastano"

Enzo Bucchioni, giornalista e direttore di Italia7, ha parlato durante il Pentasport di Radio Bruno commentando l'operato di Vanoli sulla panchina viola e parlando, poi, direttamente ai tifosi viola.

Sui tifosi

“La prima reazione la vorrei vedere dallo straordinario popolo viola, che anche ieri hanno riempito lo stadio per una partita di allenamento. Fin quando la Fiorentina doveva salvarsi capisco lo stare dietro alla squadra, ma a un certo punto il conto va presentato alla società: quello che mi spaventa è che la gente si è assuefatta a questa situazione, ma il popolo deve reagire, sono i tifosi a dover chiedere un progetto migliore e una squadra che torni ad essere la Fiorentina, che faccia partite da guardare con orgoglio. Ora sei salvo, hai nove punti di vantaggio sulla Cremonese, e allora vorrei che con rispetto e fermezza i tifosi chiedessero a questa società cosa vuole fare da grande, perché noi vogliamo qualcosa di più e da subito”.

Su Vanoli

“Vanoli fa bene a dire che ha fatto un buon lavoro, questo gli va riconosciuto: ha centrato un obiettivo che non era scontato, ma la Fiorentina non era mica una squadra che lottava per non retrocedere, era lì per caso. Quindi quando riparti il moltiplicatore è diverso, non hai tra le mani una squadra da Serie B, ma con una che doveva lottare per la Champions… I numeri dicono una cosa parziale, bravo Vanoli, ma un dirigente sportivo deve fare un'analisi completamente diversa: si conta la gestione dello spogliatoio, il calcio che si propone, eccetera. Sono sei mesi che Vanoli lavora con la squadra: quella di ieri dovrebbe essere una partita di calcio?”